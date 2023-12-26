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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Правительство утвердило квоту на экспорт зерна в 24 млн т в 2024 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым квота на экспорт зерна из РФ с 15 февраля по 30 июня 2024 года составит 24 млн тонн.

Документ подписан 23 декабря и размещен на официальном портале правовой информации.

Квота распространяется на поставки пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи за пределы ЕАЭС.

При этом квота на вывоз из РФ твердой пшеницы (код ТН ВЭД ЕАЭС 1001 19 000 0) на период с 15 февраля по 30 июня 2024 года не устанавливается, сообщается в постановлении. Экспорт этой пшеницы запрещен по 31 мая 2024 года.

Как сообщалось, с 2024 года квота разделяется на основную (90%) и дополнительную части (10%). Новый механизм дает возможность экспортерам право добровольно отказаться от квоты или ее части. Дополнительная часть, сформированная в том числе из долей "отказников", будет перераспределена между теми компаниями, которые уже имеют доли в основной части квоты. Как считают в Минсельхозе, такой механизм будет способствовать максимальной выборке квоты.

РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня и составили 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала новая квота, ее объем составил 17,5 млн тонн. В отличие от предыдущей, она стала тарифной и распределялась по историческому принципу. В конце 2021 года правительство приняло решение о том, что квота будет ежегодной со сроком действия с 15 февраля по 30 июня.

В 2022 году ее размер составлял 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы, в 2023 году – 25,5 млн тонн без разделения на виды зерна.

Правительство РФ Михаил Мишустин Минсельхоз
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