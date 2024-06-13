Белоруссия и РФ рассматривают вопрос введения "плоских" тарифов на авиаперелеты

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия рассматривают вопрос введения "плоских", независящих от даты и сезона, тарифов на авиаперелеты, сообщил в четверг журналистам посол республики в РФ Дмитрий Крутой.

"Вопрос введения "плоских" тарифов на авиаперелеты между городами Беларуси и России по примеру авиационного сообщения между Москвой и городами Дальнего Востока рассматривается, он был обозначен на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в Смоленске", - сказал дипломат, которого цитирует госиздание "СБ. Беларусь сегодня".

Он отметил, что сейчас опыт реализации таких тарифов при авиаперелетах изучается, и "схема вполне может быть введена, например, при перелетах между Москвой и Минском".

"Я думаю, что это не будет быстрым решением, потому что в любом случае элемент субсидирования таких рейсов будет присутствовать, и пока мы не сделаем двустороннее наднациональное законодательство", - добавил он.

Белоруссия готова принять участие в таком проекте, отметил Крутой. Он привел в пример Минский горисполком, который готов за счет собственных средств субсидировать авиамаршруты. "Минск готов использовать средства из бюджета города на субсидирование таких перелетов в свои города-побратимы, Ульяновск и Мурманск, но просто отсутствует соответствующее законодательство. Наша задача к 25-летию союзного договора, к декабрю, его сделать", - уточнил дипломат.

Программа "плоских тарифов" была запущена в 2015 году и реализуется российской компанией "Аэрофлот" на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград. Она предполагает фиксированные цены на перелеты в эконом-классе в течение года вне зависимости от даты и сезона.