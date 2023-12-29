Группа "Аэрофлот" к концу года переведет на российское юрлицо 98 самолетов

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Количество очищенных от иностранной регистрации Boeing и Airbus в парке группы "Аэрофлот" к концу 2023 года составит 98 единиц, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"На конец года общее количество по группе "Аэрофлот будет 98 воздушных судов, которые переведены в собственность российского юридического лица. Это, конечно, способствовало наращиванию международного пассажиропотока", - сказал он.

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