Рубль в последнюю сессию года перешел к падению в паре с долларом

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Доллар отыграл утренние потери и перешел к уверенному росту, евро сумел несколько замедлить темпы падения на Московской бирже днем в пятницу; рубль лишь немного дешевеет к бивалютной корзине в ходе волатильной сессии в последний торговый день года с учетом разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара составил 90,09 руб. в 15:00, что на 73 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. При этом ранее доллар опускался ниже 89 руб. впервые с 30 ноября. Евро к этому времени стоил 99,27 руб., подешевев на 35 копеек. Ранее евро опускался ниже 99 руб. впервые с 20 декабря. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 24,4 копейки, до 94,22 руб. Курс китайского юаня увеличился всего на 0,9 копейки - до 12,61 руб. Ранее юань падал до 12,482 рубля впервые с 13 декабря.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует повышенную волатильность в основных парах в ходе последних торгов года. В первой половине пятницы рубль уверенно рос, даже несмотря на то, что налоговый период декабря завершился накануне, так как участники рынка продолжали отыгрывать решение Банка России увеличить число компаний, которые входят в перечень крупнейших экспортеров. Затем активность покупателей снизилась, и рубль быстро утратил значительную часть роста.

При этом динамика доллара и евро в ходе дневной сессии может объясняться падением евро на рынке Forex на ожиданиях начала смягчения денежно-кредитной политики Европейским центральным банком (ЕЦБ). По сообщению газеты Financial Times, большинство опрошенных аналитиков ожидает, что ЕЦБ приступит к снижению ключевых процентных ставок во втором квартале 2024 года на фоне замедления инфляции.

В настоящее время базовая ставка ЕЦБ по кредитам находится на уровне 4,5%, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

Темпы роста потребительских цен в еврозоне в ноябре сократились до минимальных с июля 2021 года 2,4%, и почти 60% респондентов FT ожидают, что инфляция замедлится до целевого показателя ЕЦБ в 2% в течение 2024 года.

В среднем аналитики ожидают, что ставка по депозитам ЕЦБ со временем будет опущена до 2,25%.

Тем временем, Банк России планирует включить в перечень крупнейших экспортеров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит $1 млрд, в конце декабря 2023 года сообщил ЦБ.

В результате перечень таких экспортеров увеличится примерно вдвое. Соответствующий проект указания размещен для обсуждения. Предложения и замечания принимаются до 17 января 2024 года включительно.

Список этих экспортеров не будет публиковаться. ЦБ будет уведомлять компании о включении в него в индивидуальном порядке.

Валютная пара "доллар-рубль", скорее всего, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 89,5-91 руб., говорится в комментарии экспертов Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ).

"Днем ожидается публикация стандартных компонентов платежного баланса России за третий квартал года. Ранее Банк России снизил оценку объема экспорта за октябрь и отметил рост импорта в ноябре. Возможно, что предыдущие показатели будут актуализированы, и в зависимости от новых данных это может отразиться на курсовой динамике в ту или иную сторону", - отмечают аналитики.

Возможно ослабление рубля по отношению к доллару США до уровня в 91 руб.1 на торгах в пятницу, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Продажи иностранной валюты ЦБ поддержат рубль, но перед праздниками он может немного подешеветь. Регулятор в первом полугодии 2024 года будет дополнительно продавать иностранную валюту в объеме 11,8 млрд руб. в день в рамках зеркалирования расходов средств ФНБ в 2023 году. Это очень существенная сумма: в годовом выражении она составляет 2,9 трлн руб. С учетом того что покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила в ближайшие месяцы будут составлять 5-6 млрд руб. в день, итоговые продажи валюты ЦБ составят 6-7 млрд руб. в день, что довольно много. На наш взгляд, это позволит рублю в первом квартале 2024 года укрепиться до 85 руб. за доллар", - пишут эксперты инвестбанка в материале.

"На наш взгляд, котировки нефти марки Brent останутся вблизи $78 за баррель в пятницу", - указывают в SberCIB.

Подъем цен на нефть продолжается днем в пятницу, котировки восстанавливаются после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 по московскому времени повысилась на 0,71%, до $77,53 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,33%, до $71,99 за баррель.

Накануне обе марки подешевели более чем на 3% из-за смягчения опасений по поводу атак йеменских хуситов на транспортные суда. Поддержку котировкам не смогли оказать обнародованные накануне данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе понизились на 6,911 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,7 млн баррелей, по данным Trading Economics. Падение запасов стало рекордным за четыре месяца.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,508 млн баррелей. Рост запасов в Кушинге зафиксирован по итогам десятой недели подряд, чего не наблюдалось с 2016 года.

Ожидаемый объем добычи нефти в России по итогам 2023 года составляет 523 млн т или чуть меньше, сообщил в конце декабря министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Можем назвать ожидаемый (прогноз на 2023 год - ИФ) - 523 млн тонн, чуть меньше может будет", - сказал он.

В октябре вице-премьер РФ Александр Новак озвучивал прогноз добычи по итогам текущего года в 525-527 млн т нефти.

В 2022 году Россия добыла 535 млн т. Таким образом, в 2023 году показатель может снизиться на 2,2%.

ЦБ РФ в пятницу, 29 декабря, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на шесть дней, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 869,8 млрд рублей (при лимите 970 млрд рублей и спросе 869,8 млрд рублей) в среднем по ставке 15,82% годовых.