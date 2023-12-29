Доллар опустился ниже 89 руб. впервые с 30 ноября

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань растеряли утреннее коррекционное повышение и возобновили падение на Московской бирже в пятницу днем. Доллар опустился ниже 89 руб. впервые с 30 ноября, евро торгуется ниже 99 руб. впервые с 20 декабря, китайский юань упал до 12,505 руб. впервые с 14 декабря.

Курс доллара в 11:22 составил 88,9875 руб., опустившись на 37,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Евро при этом торговался на отметке 98,5775 руб. - минус 1,0425 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 67,4 копейки - до 93,3 рубля. Курс китайского юаня уменьшился на 9 копеек - до 12,51 руб.

"Основные мировые валюты сегодня предпринимали попытку восстановления после существенного снижения днем ранее. В текущий момент мы не видим поводов для дальнейшего их роста. Так, пара "доллар-рубль" в ближайшие сессии может закрепиться в диапазоне 85-90 руб. и в первом квартале сохранить позиции в рамках обозначенного коридора. При благоприятном внешнем фоне не исключаем тестирования его нижней границы в ближайшие месяцы", - отмечает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.