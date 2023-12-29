Росстат смягчил оценку спада ВВП РФ в 2022 году с 2,1% до 1,2%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Росстат уточнил оценку снижения ВВП РФ в 2022 году с 2,1% до 1,2%, повысил оценку роста ВВП в 2021 году с 5,6% до 5,9%, следует из сообщения статслужбы.

"Росстат представляет третью оценку ВВП за 2022 год и пятую за 2021 год. ВВП за 2022 год составил 155 трлн 350,4 млрд руб., индекс физического объема относительно 2021 года - 98,8%, индекс-дефлятор - 115,8%. ВВП за 2021 год составил 135 трлн 773,8 млрд. руб., индекс физического объема относительно 2020 года - 105,9%, индекс - дефлятор - 119,1%", - говорится в сообщении Росстата.

"Уточнение оценки ВВП за 2022 год связано с получением годовых итогов федеральных статистических наблюдений, данных годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности Федерального казначейства. При выполнении расчетов за 2021 и 2022 годы учтены предварительные итоги разработки таблиц ресурсов и использования товаров и услуг в составе базовых таблиц "затраты-выпуск" за 2021 год, актуализированные данные отраслевой статистики и платежного баланса за эти годы", - отмечают в Росстате.

Первую оценку динамики ВВП РФ за 2023 год Росстат опубликует в середине февраля 2024 года.

Как сообщалось, Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ за январь-ноябрь 2023 года на 3,3%, в том числе в ноябре - на 4,4%.

Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагает рост ВВП РФ в 2023 году на 2,8%, но глава ведомства Максим Решетников уже заявлял, что текущий прогноз равняется 3,5%.

О том, что рост ВВП РФ в 2023 году может составит порядка 3,5%, уже неоднократно заявлял президент Владимир Путин.

ЦБ в конце октября повысил свой прогноз роста этого показателя в текущем году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%, формально он его уже не мог пересмотреть, так как октябрьское заседание совета директоров Банка России было последним опорным (то есть когда публикуется макропрогноз) в 2023 году.

Поэтому в декабре ЦБ в релизе по итогам совета директоров только отметил, что "рост ВВП в III квартале и оперативные данные за IV квартал свидетельствуют о том, что увеличение экономической активности происходит существенно быстрее, чем Банк России ожидал в октябре".

"Это означает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным. Это нашло отражение в показателях текущего роста цен. По оценке Банка России, рост ВВП в 2023 году сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%", - говорилось в сообщении ЦБ.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 3,4%.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ на 2,3%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%, консенсус-прогноз аналитиков (от конца декабря) предполагает рост в 2024 году на 1,3%.

В Минэкономразвития РФ, комментируя пересмотр оценки Росстата по динамике ВВП в 2022 году, отметили, что "вверх пересмотрены показатели по сельскому хозяйству, стройке, транспорту и другим отраслям". "Что особенно важно, мы получили более широкую картину по "небазовым" отраслям экономики - еще выше рост показала туристическая отрасль, ИТ и наука", - приводит пресс-служба министерства комментарий директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Льва Денисова.

"Отчетные данные показывают - адаптация российской экономики к беспрецедентному санкционному давлению была еще более уверенной, чем считалось ранее", - отмечает Денисов.

По его мнению, "новые данные Росстата позволяют говорить о том, что потенциальные темпы роста выше, чем считает ряд экспертов".

"Текущие темпы (за январь-ноябрь 2023 года рост на 3,3%, по оценке министерства - ИФ) свидетельствуют не о перегреве экономики, а об уверенном, устойчивом развитии", - считает Денисов.

Он также отметил, что Росстат даст первую оценку по 2023 году в феврале 2024 года, "которая, как показывает практика, впоследствии может быть также пересмотрена вверх".