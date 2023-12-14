Путин подтвердил прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году на 3,5%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Рост российского ВВП в 2023 году ожидается на уровне 3,5%, заявил на "Прямой линии" президент Владимир Путин, подводя итоги года в прямом эфире.

"Самый главный показатель роста экономики - ВВП. По концу года ожидается 3,5% (рост ВВП в 2023 году - ИФ). Это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года. Там у нас было, по-моему, 2,1% (снижение ВВП РФ в 2022 году - ИФ). Если в этом году будет плюс 3,5%, то значит отыграли падение и сделали достаточно серьезный шаг вперед" - сказал он.

Путин на прошлой неделе уже заявлял, что рост ВВП в 2023 году может составить не менее 3,5%.

Как сообщалось, Минэкономразвития оценивало рост ВВП за январь-октябрь 2023 года в 3,2%, в том числе в октябре - 5,0% в годовом выражении.

Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагает рост ВВП РФ в 2023 году на 2,8%, но глава министерства Максим Решетников уже заявлял, что текущий прогноз роста ВВП равняется 3,5%.

ЦБ в конце октября повысил свой прогноз роста этого показателя в текущем году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 3,2%.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ на 2,3%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%, консенсус-прогноз аналитиков (от начала декабря) предполагает рост в 2024 году на 1,2%.