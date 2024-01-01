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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Президент отметил устойчивость российской экономики

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Экономика России стабильна, инфляция подросла, но все контролируемо, заявил раненым участникам СВО в госпитале имени Вишневского президент Владимир Путин.

Он рассказал об экономических показателях страны, заметив, что в 2022 году экономика России сократилась, и по последним данным снижение было на 1,2%.

"В этом году (2023 году - ИФ) экономика выросла на 3,5%. ВВП - главный показатель состояния экономики, это то, сколько страна произвела всего, можно на деньги пересчитать, вот сколько произвела - плюсом 3,5%. Падение было 1,2, значит, мы отыграли падение и вперед ушли", - сказал президент.

Он подчеркнул, что это говорит о том, что "экономика устойчиво функционирует".

"У нас чуть-чуть инфляция поднялась, то есть это цены подросли, но контролируемо все, все контролируемо", - сказал Путин.

Глава государства обратил внимание на то, что произошли структурные изменения в российской экономике, рост перерабатывающих отраслей производства впервые стал превышать доходы от нефтегазового сектора. "Когда компании западные уходили с нашего рынка, видимо, рассчитывали на то, что у нас все сразу рухнет, остановятся предприятия, тысячи людей останутся безработными, и в лучшем варианте для противника, для противника в широком смысле этого слова, для противника России в целом, а не только на поле боя, люди выйдут на улицу, будут требовать хлеба, работы", - сказал Путин.

Вместе с тем, он обратил внимание на то, что сейчас за всю историю России, в стране минимальный уровень безработицы - 2,9%, подросли и реальные доходы населения, как и реальная заработная плата.

"Все это говорит о том, что у нас устойчивая экономика и финансовая система", - отметил Путин.

Отключая Россию от SWIFT, рассчитывали также на то, что все рухнет. "Ничего, все работает", - сказал Путин.

Кроме того, Россия, отметил он, реализует все ранее намеченные проекты, в том числе, по инфраструктуре.

В этой же беседе он сказал, что в зоне проведения СВО стратегическая инициатива находится в руках российских военных. По его словам, российская сторона готова завершить конфликт и как можно быстрее - но только на ее условиях.

Владимир Путин SWIFT СВО
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