Виртуальная реальность во взыскании с банкротов криптоактивов. Репортаж

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Найти и реализовать имущество банкрота, которое тот не желает отдавать – непростая задача для арбитражного управляющего, особенно если речь идет о криптовалюте. Как можно найти монеты у должника и рассчитаться благодаря им с кредиторами, обсудили участники форума "Банкротства. Новая реальность", организованного "Интерфаксом" и "Федресурсом".

Закон и суды признают цифровую валюту имуществом в делах о банкротстве и включают ее в конкурсную массу для расчетов с кредиторами. Но для начала ее нужно найти, и далеко не всегда должник сам расскажет о монетах на криптокошельке арбитражному управляющему. В поиске может помочь анализ транзакций на российских и иностранных счетах должника, а также запросы на криптобирже.

"На самом деле криптобиржи отвечают арбитражным управляющим. Они по запросу информацию выдают", - рассказал управляющий директор - начальник управления принудительного взыскания и банкротства ПАО "Сбербанк" Евгений Акимов.

Некоторые из них выдают управляющим информацию по запросу в свободной форме, другие просят официальные запросы, в том числе от правоохранительных органов, третьи – лишь при наличии решения суда, переведенного на английский язык, другие – запрашивают дополнительные сведения, следовало из его презентации.

Акимов предположил, что можно попробовать такие официальные запросы от госоргана получить от судебных приставов.

Суды вправе обязать должника предоставить управляющему логин и пароль для доступа к криптокошельку, но иногда тот передает неправильные данные. Избежать этой ситуации можно, если попросить суд обязать банкрота зайти в кошелек в присутствии нотариуса, отмечал в своем выступлении арбитражный управляющий Илья Ульянов.

Криптовалюта найдена, что дальше?

- Вопрос, который волнует каждого, кто нашел: а дальше что? - поинтересовалась модератор сессии "Банкротства и виртуальная реальность - цифровые активы в реальном мире" вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, советник адвокатского бюро ЕПАМ Елена Авакян. - Предположим, вам отдали ключи (от криптокошелька - ИФ), вам разрешили включить в конкурсную массу (деньги на нем - ИФ). Вот у вас есть доступ. Какова процедура реализации? Где в РФ я могу реализовать эту валюту так, чтобы потом получить возмещение в рублях и зачислить их на счет?

- Я не вижу препятствий. Почему нельзя разрешить арбитражному управляющему на той же бирже продать и вывести фиатные деньги? Мне кажется, здесь может быть аналогия с той же реализацией имущества за рубежом. Есть кейсы, когда арбитражным управляющим разрешают продать (иностранный актив - ИФ) за границей и получить сюда (вырученные средства - ИФ) в конкурсную массу, - ответил Акимов.

Довольно сложная юридическая конструкция получается: фактически мы заставляем применить некую аналогию в связи с отсутствием на территории РФ места реализации, отреагировала Авакян.

Арбитражный управляющий Илья Ульянов согласен с наличием проблем с выводом обнаруженных на криптокошельках денег. Однако некоторые площадки по своему регламенту, например, Coinbase, предоставляют порядок вывода. "Арбитражный управляющий подтверждает свои полномочия судебным актом, происходит заморозка активов, управляющий открывает свой кошелек и туда переводит деньги должника, конвертирует и уже переводит на основной счет (для расчетов с кредиторами - ИФ)", - схематично обрисовал он возможный порядок вывода.

За рубежом есть разные подходы к реализации криптовалюты. К примеру, в 2021 году в Германии с публичных торгов продавали 215 биткойнов, напомнил директор центра правового развития Фонда "Центр стратегических разработок" Максим Башкатов.

Выступающие не затрагивали вопрос легальности вывода арбитражным управляющим полученных в криптовалюте средств напрямую на счета в РФ. Сейчас граждане РФ из-за действующих ограничений сталкиваются со сложностями при выводе активов с крупных бирж, используют ненадежную схему с p2p (перевод незнакомому лицу), либо физические обменники, деятельность которых не регулируется.