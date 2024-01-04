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Экспорт "Газпрома" в Китай вышел на новый контрактный уровень

Экспорт "Газпрома" в Китай вышел на новый контрактный уровень
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - "Газпром" 3 января установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Поставка российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства, сообщает компания.

"Предыдущий рекорд был установлен днем ранее, 2 января, сразу после выхода суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года. Поставки по "Силе Сибири" идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, для 2024 года действует контрактный объем в 30 млрд куб. м после 22 млрд куб. м в 2023 году. В 2025 году газопровод "Сила Сибири" выйдет на полную экспортную производительность - 38 млрд куб. м газа в год.

По итогам 2023 года экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" составил 22,7 млрд куб. м. Это на 700 млн куб. м выше контрактных обязательств "Газпрома" и в полтора раза больше, чем в 2022 году (15,4 млрд куб. м).

газ Газпром Китай Сила Сибири CNPC
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