Экспорт "Газпрома" в Китай в 2023 году превысит 22,5 млрд куб. м газа

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Экспорт российского газа в Китай в 2023 году составит свыше 22,5 млрд куб. м газа, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на предновогоднем итоговом селекторе в компании.

"Китай является нашим стратегическим партнером. И хочу сказать, что мы 23 декабря установили исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. В этом году в Китай будет поставлено в полтора раза больше газа, чем в 2022 году. При этом я хочу обратить ваше внимание, что объем дополнительных поставок газа с начала запуска в эксплуатацию "Силы Сибири" - максимальный по сравнению со всеми предыдущими годами", - отметил он.

"Объем поставок в Китай за 2023 год составит свыше 22,5 млрд куб. м газа при наших контрактных обязательствах 22 млрд куб. м, - сказал Миллер. - А в 2025 году, уважаемые коллеги, и в этом нет никаких сомнений, мы с вами выйдем на контрактные объемы поставки газа в Китайскую Народную Республику - 38 млрд куб. м газа. И я уверен, что мы продолжим регулярно обновлять суточные рекорды поставки газа в эту страну".

Миллер также напомнил, что "Газпром" приступил к реализации проекта строительства "дальневосточного" маршрута поставки газа в Китай - с Дальнего Востока России, и поставки газа начнутся не позже 2027 года. Также продолжается работа по организации поставок российского газа в Китай через территорию Монголии.