Цены на нефть снижаются после публикации данных о запасах в США

Brent у $77,3 за баррель

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в четверг после публикации данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 29 декабря, упали на 5,5 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал менее существенное снижение - на 3,73 млн баррелей.

Между тем, запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, выросли на 706 тыс. баррелей.

Резервы бензина на прошлой неделе подскочили на 10,9 млн баррелей, дистиллятов - на 10,09 млн баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:20 по Москве составила $77,26 за баррель, что на $0,99 (1,27%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже опустилась к этому времени на $0,9 (1,24%), до $71,8 за баррель.

Накануне оба сорта нефти подорожали более чем на 3% после новостей о гибели более 80 человек при взрывах у могилы генерала Касема Сулеймани в Иране в четвертую годовщину его смерти. Сулеймани был командующим спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции. В спецслужбах Ирана назвали взрывы целенаправленным терактом.

Внимание трейдеров направлено на ситуацию в Ливии, где из-за акций протеста остановлена добыча нефти на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара. Кроме того, рынок продолжает следить за ситуацией в Красном море после атак йеменских хуситов на коммерческие суда.