Рубль умеренно укрепился в четверг, частично отыграв потери предыдущего дня

Фото: Николай Гынгазов/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань умеренно снизились на Московской бирже в четверг; рубль, заметно упавший накануне, 4 января смог частично восстановить потери в основных валютных парах благодаря улучшению внешнего фона.

Курс доллара США составил 91,3325 руб./$1 в 19:00 мск, что на 66,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 99,91 руб./EUR1, подешевев на 32 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 51 копейку - до 95,19 рубля. Курс китайского юаня опустился на 7,6 копейки - до 12,676 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть торговой сессии расчетами "завтра" в период с 10:00 мск до 15:30 мск) 4 января Банк России не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 30 декабря составляют 89,6883 руб./$1 и 99,1919 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар закрылся на Московской бирже в четверг на 1,64 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 71,81 копейки выше официального курса (такая динамика сложилась благодаря заметному росту доллара и евро, зафиксированному накануне).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал умеренное укрепление к основным мировым валютам по итогам торгов 4 января благодаря улучшению конъюнктуры мировых рынков капитала, а также заметному росту цен на нефть, наблюдавшемуся накануне. При этом активность торгов на внутреннем валютном рынке осталась в целом пониженной из-за официальных выходных дней в России.

Цены на нефть снижаются в четверг после публикации данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 29 декабря, упали на 5,5 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Консенсус-прогноз экспертов предполагал менее существенное снижение - на 3,73 млн баррелей. Между тем, запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, выросли на 706 тыс. баррелей. Резервы бензина на прошлой неделе подскочили на 10,9 млн баррелей, дистиллятов - на 10,09 млн баррелей.

На этом фоне стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:20 мск составила $77,26 за баррель, что на 1,27% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже опустилась к этому времени на 1,24%, до $71,8 за баррель.