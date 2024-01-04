В Иране уточнили число жертв взрывов в городе Керман

По данным иранского министра, как сообщают СМИ, погибли 84 человек

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Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Иранские власти пересмотрели данные о жертвах теракта в городе Керман: по уточненной информации, погибли 84 человека, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

Такие данные озвучил глава МВД Ирана Ахмад Вахиди. Также он сообщил, что 284 человека получили ранения, 220 из них госпитализированы. Часть пациентов - в критическом состоянии.

Изначально власти сообщали о 103 погибших и 211 пострадавших.

Министр не стал уточнять, по какой причине власти пересмотрели эти цифры.

Несколько взрывов прогремели в минувшую среду в иранском городе Керман в день памяти бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, который погиб в Багдаде 3 января 2020 года после авиаудара ВВС США.