В Иране уточнили число жертв взрывов в городе Керман
По данным иранского министра, как сообщают СМИ, погибли 84 человек
Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Иранские власти пересмотрели данные о жертвах теракта в городе Керман: по уточненной информации, погибли 84 человека, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.
Такие данные озвучил глава МВД Ирана Ахмад Вахиди. Также он сообщил, что 284 человека получили ранения, 220 из них госпитализированы. Часть пациентов - в критическом состоянии.
Изначально власти сообщали о 103 погибших и 211 пострадавших.
Министр не стал уточнять, по какой причине власти пересмотрели эти цифры.
Несколько взрывов прогремели в минувшую среду в иранском городе Керман в день памяти бывшего командующего спецподразделением "аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, который погиб в Багдаде 3 января 2020 года после авиаудара ВВС США.