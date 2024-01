Фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 повышаются, Nasdaq снижается

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 растут в четверг, Nasdaq Composite снижается.

Трейдеры оценивают статданные по рынку труда, а также корпоративные новости.

Давление на рынок акций оказывает усиление напряженности на Ближнем Востоке, а также опасения трейдеров, что скачок котировок акций в конце 2023 года был чрезмерным, отмечает Market Watch.

Кроме того, трейдеры немного пересматривают прогнозы в отношении темпов снижения базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после публикации протокола декабрьского заседания американского ЦБ.

Участники заседания отметили "явный прогресс" в плане замедления инфляции и выразили намерение начать смягчение денежно-кредитной политики, если этот прогресс продолжится, говорится в протоколе, обнародованном в среду. В то же время некоторые члены руководства ФРС по-прежнему видят риски резкого ухудшения условий в экономике вследствие ослабления рынка труда и допускают, что центробанк может быть вынужден удерживать ставки высокими дольше, чем ожидает рынок, отмечается в документе.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) с текущего уровня в 5,25-5,5% годовых в марте 2024 года оценивается трейдерами в 70% против 90% еще неделю назад, согласно CME FedWatch.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 18 тыс. - до 202 тыс., сообщило в четверг министерство труда США. Отчет отраслевой организации ADP, также опубликованный в четверг, показал максимальный за 4 месяца рост числа рабочих мест в частном секторе США в декабре - на 164 тыс.

Опубликованные данные подтверждают сохраняющуюся устойчивость американского рынка труда, отмечает Market Watch.

Повышение котировок бумаг Home Depot Inc. (+1,3%), Merck & Co. Inc. (+1,7%), Bank of America Corp. (+1,7%) поддерживает индекс Dow Jones в четверг.

Акции Walgreens Boots Alliance теряют в цене 11% в ходе торгов. Оператор аптечной сети зафиксировал более сильные, чем ожидалось, финпоказатели в первом финансовом квартале, однако объявил о сокращении квартальных дивидендов почти в 2 раза.

Бумаги APA Corp. подешевели на 6,3%. Американский производитель нефти и газа объявил о покупке компании Callon Petroleum Co., основные операции которой сосредоточены в Пермском сланцевом бассейне, за $4,5 млрд с учетом долга.

Рыночная стоимость Callon выросла на 4,4%.

Капитализация Conagra Brands опустилась на 2,7%. Чистая прибыль производителя готовых продуктов питания во втором финквартале упала на 25%, выручка уменьшилась на 3,2%, не оправдав ожиданий рынка. Прогноз скорректированной прибыли Conagra на весь фингод также оказался хуже ожиданий экспертов.

Цена акций производителя электрогрузовиков Nikola Corp. увеличилась на 9,5%. Компания сообщила, что выпустила 42 грузовика Class 8 на водородных топливных элементах в 2023 году.

Стоимость бумаг Mobileye Global Inc., занимающейся разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей, рухнула на 26%. Компания ожидает, что ее выручка в первом квартале 2024 года сократится примерно на 50% по сравнению с уровнем того же периода прошлого года ($458 млн). Спрос на продукцию Mobileye оказался более низким, чем ожидалось, поскольку ее клиенты пытаются сократить чрезмерные запасы продукции. Опрошенные FactSet эксперты в среднем прогнозируют выручку компании на уровне $557 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:00 по Москве в четверг поднялся на 160,34 пункта (0,43%) и составил 37590,53 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 6,43 пункта (0,14%) - до 4711,24 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 36,7 пункта (0,25%) и составил 14555,51 пункта.