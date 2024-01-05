Рынок акций РФ к вечеру сохраняет боковик на смешанных факторах

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу дрейфует в боковике при смешанной динамике цен blue chips на разнополярных внешних сигналах и укреплении рубля; индекс МосБиржи топчется в районе 3130 пунктов. Упали бумаги "Совкомфлота" после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев 2023 года, в лидеры роста и оборотов торгов вышли акции ВТБ без новостей.

К 16:35 по Москве индекс МосБиржи составил 3132,28 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1083,86 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,1%.

Доллар просел до 91,01 рубля (-0,32 рубля), утром курс поднимался выше 91,7 руб./$1.

Акции "Совкомфлота" снизились на 3,5%, до 143,7 рубля; выплаты за 9 месяцев составят 6,32 рубля на бумагу.

Также подешевели расписки TCS Group (-1,1%), бумаги "Московской биржи" (-0,9%), "Магнита" (-0,8%), "РусГидро" (-0,7%), расписки OZON (-0,7%), акции Polymetal (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%).

Подорожали акции ВТБ (+3,1%), "Аэрофлота" (+1,6%), "Северстали" (+1,3%), "МТС" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Русала" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).