Рубль умеренно укрепляется в пятницу днем благодаря растущей нефти

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань умеренно снижаются на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу; рубль укрепляется в основных валютных парах благодаря растущей нефти и на фоне пониженной активности участников рынка.

Курс доллара США составил 91,0175 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 31,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 99,325 руб./EUR1, подешевев на 58,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 43,7 копейки - до 94,76 рубля. Курс китайского юаня опустился на 3,2 копейки - до 12,644 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует умеренное укрепление к основным мировым валютам в ходе дневных торгов 5 января благодаря, прежде всего, растущим ценам на нефть. При этом активность торгов на внутреннем валютном рынке остается в целом пониженной из-за официальных выходных дней в России.

Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю ростом на фоне усилившейся напряженности на Ближнем Востоке и в Ливии. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 по Москве составила $78,01 за баррель, что на 0,54% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,73%, до $72,72 за баррель.