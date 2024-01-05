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Цены на нефть повышаются и завершают неделю ростом

Brent торгуется у $77,8 за баррель

Цены на нефть повышаются и завершают неделю ростом
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю ростом на фоне усилившейся напряженности на Ближнем Востоке и в Ливии.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:10 по Москве составляет $77,79 за баррель, что на $0,2 (0,26%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на $0,32 (0,41%), до $72,51 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 1%, WTI - на 1,2%. Росту цен способствовали новости о гибели почти сотни человек при взрывах у могилы генерала Касема Сулеймани в Иране в четвертую годовщину его смерти, а также акции протеста в Ливии, из-за которых была остановлена добыча нефти на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара.

Кроме того, рынок продолжает следить за ситуацией в Красном море после атак йеменских хуситов на коммерческие суда.

Данные Минэнерго США, опубликованные в четверг, показали резкий рост запасов бензина и дистиллятов в стране на прошлой неделе, что усилило опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоресурсы и привело к снижению цен на нефть по итогам торгов в четверг. Эксперты, однако, отмечают, что данные о запасах в конце года являются более волатильными, чем обычно, и менее показательными.

нефть Brent
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