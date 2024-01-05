Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом индексов

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ провел торги в пятницу в консолидационных настроениях при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, поддержку "быкам" в конце торгов оказала выросшая нефть (Brent поднялась к $78,7 за баррель); индекс МосБиржи закрепился выше 3135 пунктов (максимум за месяц), индекс РТС поднялся к 1090 пунктам на фоне укрепления рубля. Упали в пятницу бумаги "Совкомфлота" после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев 2023 года, лидировали в росте акции "Аэрофлота" и ВТБ без новостей.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3136,37 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1087,35 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,6%.

Доллар к 18:50 по Москве просел до 90,94 рубля (-0,39 рубля), утром курс поднимался выше 91,7 руб./$1.

За первую торговую неделю января индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,4% и 1,2% соответственно на фоне роста доллара на 0,58 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Аэрофлота" (+3,5%), ВТБ (+3,1%), "Северстали" (+1%), "Газпрома" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Роснефти" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Русала" (+0,1%).

Акции "Совкомфлота" снизились на 3,6%, до 143,5 рубля; выплаты за 9 месяцев составят 6,32 рубля на бумагу.

Также подешевели расписки TCS Group (-1,1%), акции "Московской биржи" (-0,8%), "Магнита" (-0,7%), расписки OZON (-0,6%), бумаги "РусГидро" (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), акции ПАО "Полюс" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Газпром нефти" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в конце недели продемонстрировал разнонаправленную динамику "фишек" при слабой активности, индекс МосБиржи закрепился выше 3135 пунктов.

Котировки нефти выросли, рубль также сохранял склонность к укреплению - доллар откатился ниже 91 руб./$1. Сочетание фундаментальных факторов поддержки - эффекта высоких ставок ЦБ РФ и контроля репатриации и продажи экспортной выручки - усиливаются ожиданиями повышения объемов продаж валюты Центробанком в I квартале. При этом доллар на мировой арене в конце недели также продолжил усиление. На внешних рынках настроения улучшились вечером после выхода статистики в США.

В начале будущей недели активность и обороты торгов на рынке начнут увеличиваться. Важных статданных в понедельник не ожидается. На собрании акционеров TCS Group в этот день обсудят вопрос редомициляции с Кипра в РФ. Также 8 января - последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Татнефти" за III квартал 2023 г. Прогноз по индексу МосБиржи на понедельник - 3075-3175 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика ФГ "Финам" Полины Щукиной, в конце первой январской недели мировые фондовые площадки демонстрируют смешанные результаты, поскольку инвесторы не находят четких мотиваторов для уверенного движения рынков. При этом рост геополитической нестабильности на Ближнем Востоке оказывает давление на рынки.