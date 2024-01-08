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Цены на нефть снижаются, Brent торгуется у $77,9 за баррель

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в понедельник после уверенного подъема в пятницу и по итогам всей прошлой недели на опасениях, что разрастание конфликта на Ближнем Востоке ограничит поставки сырья на мировой рынок.

Снижению нефтяного рынка в понедельник способствует информация о том, что Саудовская Аравия в феврале опустит цены на все сорта нефти для всех регионов. Цены для азиатских покупателей будут уменьшены на $2 за баррель, сообщила в воскресенье госкомпания Saudi Aramco.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 08:10 по Москве составляет $77,88 за баррель, что на $0,88 (1,12%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $1,17 (1,5%), до $78,76 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,9 (1,22%), до $72,91 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $1,62 (2,2%), до $73,81 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,2%, WTI - на 3%, отмечает Market Watch.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в Ливии, где остановлена добыча нефти на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара из-за акций протеста, а также за ситуацией в Красном море после ряда атак йеменских хуситов на коммерческие суда.

Эти факторы продолжают поддерживать нефтяной рынок, отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV.

"Однако в отсутствие эскалации ситуации на Ближнем Востоке потенциал роста цен ограничен, учитывая довольно хороший баланс спроса и предложения на рынке в первом полугодии 2024 года", - говорит эксперт.

Brent
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