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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Саудовская Аравия снизила цены на нефть во всех регионах

Саудовская Аравия снизила цены на нефть во всех регионах
Фото: Anadolu / Contributor via Getty Images

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила цены на февральские поставки нефти флагманской марки Arab Light во всех регионах на фоне снижения спроса, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, при поставках на азиатские рынки цена была снижена на $1,5-2 за баррель. Помимо этого, цены были снижены для Северо-Западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки.

В феврале и марте наблюдается снижение потребления нефти, отмечает агентство. Нефтеперерабатывающие заводы используют этот период для закрытия некоторых предприятий на техобслуживание.

Цены на нефть снизились в 2023 году впервые с 2020 года. До сих пор рынок игнорировал озабоченность по поводу конфликта на Ближнем Востоке. Нападения боевиков-хуситов на торговые суда, следующие транзитом через Красное море, также пока не привели к перебоям в поставках.

Arab Light Саудовская Аравия
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