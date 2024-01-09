Промпроизводство в Германии в ноябре неожиданно снизилось на 0,7%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в ФРГ в ноябре 2023 года сократился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Показатель снизился по итогам шестого месяца подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в октябре промпроизводство уменьшилось на 0,3%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Выпуск средств производства в позапрошлом месяце понизился на 0,7%, промежуточных товаров - на 0,5%, потребительских товаров - на 0,1%.

Объемы строительства упали на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, а выработка электроэнергии повысилась на 3,9%.

Объем промпроизводства в Германии в ноябре был на 4,8% ниже, чем в том же месяце 2022 года.