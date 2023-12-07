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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Промпроизводство в Германии в октябре неожиданно снизилось на 0,4%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В октябре 2023 года объем промышленного производства в ФРГ сократился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны Destatis.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, по данным Trading Economics.

Показатель снизился по итогам пятого месяца подряд.

По пересмотренным данным, в сентябре промпроизводство уменьшилось на 1,3%, а не на 1,4%, как сообщалось ранее.

Выпуск средств производства в позапрошлом месяце уменьшился на 1%, промежуточных товаров - на 0,4%, в то время как потребительских товаров - вырос на 0,4%.

Объемы строительства упали на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, выработка электроэнергии повысилась на 7,1%.

Объем промпроизводства в Германии в октябре был на 3,5% ниже, чем в том же месяце 2022 года.

Германия Destatis
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