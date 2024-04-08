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Промпроизводство в Германии в феврале выросло сильнее прогноза

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В феврале объем промышленного производства в Германии увеличился на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,3%, по данным Trading Economics.

По пересмотренным данным, в январе промпроизводство в Германии выросло на 1,3%, а не на 1%, как сообщалось ранее.

Выпуск промежуточных товаров в феврале увеличился на 2,5%, потребительских товаров - на 1,9%, средств производства - на 1,5%.

Объемы строительства подскочили на 7,9% по сравнению с предыдущим месяцем, выработка электроэнергии сократилась на 6,5%.

Объем промпроизводства в Германии в феврале был на 4,9% ниже, чем годом ранее.

Destatis Германия
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