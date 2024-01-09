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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2024 год до $82,49 за баррель

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Минэнерго США незначительно понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2024 год с $82,57 до $82,49 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Ведомство также представило оценку средней цены Brent по итогам 2023 года - $82,41 за баррель, что практически соответствует прогнозу, сделанному в декабре.

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Таким образом, EIA ожидает, что в 2024 году стоимость барреля Brent будет находиться почти на уровне прошлого года, повысившись всего на 0,1%.

При этом в 2025 году ведомство ждет снижения цены на эталонный сорт нефти - до $79,48 за баррель. Ведомство предполагает, что этому будет способствовать рост добычи сверх ожидаемого в следующем году спроса на нефть. "Это позволит более планомерно восполнять нефтяные резервы, что окажет понижательное давление на цены", - отмечается в отчете.

В то же время в министерстве отмечают риски, связанные с возможными перебоями в поставках, например, влияние конфликта на Ближнем Востоке, которое может привести к нестабильности цен.

нефть США
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