Softline купила российского разработчика платежных терминалов "Инверсум"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" объявила о приобретении компании "Инверсум", которая является российским вендором платежного оборудования.

Покупателем стала компания "Скай Технолоджис", которая работает на российском платежном рынке с 2011 года, а с 2023 года входит в ГК Softline. Финансовые параметры сделки не раскрываются.

"Инверсум" является производителем POS-терминального оборудования. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Инверсум" зарегистрировано в 2017 году, ее совладельцами являются Павел Александров (64,5%), Сергей Болкисев (15,5%), Павел Охорзин (12,5%) и Евгений Савельев (7,5%).

В 2022 году ООО получило выручку в 5,1 млн рублей, убыток - 1,2 млн рублей.

"Объединение компетенций и ресурсов обеих компаний позволит разработать первую на российском рынке комплексную импортонезависимую линейку российских платежных терминалов, а также расширить присутствие на платежном рынке РФ и за рубежом", - говорится в пресс-релизе Softline.

После сделки компании намерены совместно выпустить линейку платежных терминалов, работающих на базе оборудования и ПО полностью российского производства. Запуск пилотного проекта и первой партии терминалов запланирован на 2024 год.