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Campari привлек 1,2 млрд евро, чтобы купить коньячный бренд Courvoisier

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Итальянский производитель алкогольных напитков Davide Campari-Milano привлек 1,2 млрд евро за счет размещения акций и конвертируемых облигаций для финансирования покупки владельца коньячного бренда Courvoisier.

Как говорится в пресс-релизе Campari, компания разместила акции на общую сумму 650 млн евро по цене с дисконтом к рынку. Бумаги были проданы по 9,33 евро, что ниже их стоимости на закрытие рынка во вторник (9,93 евро).

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Кроме того, Campari продала конвертируемые облигации с погашением в 2029 году на 550 млн евро.

Привлеченные средства будут использованы для приобретения Beam Holding France, владельца бренда Courvoisier, о котором было объявлено в декабре, а также для общекорпоративных нужд, говорится в пресс-релизе.

В прошлом месяце Campari сообщила, что ведет эксклюзивные переговоры с Beam Suntory о покупке у нее 100% Beam Holding France за $1,32 млрд.

Акции Davide Campari-Milano теряют в цене 5,8% в ходе торгов в Милане в среду. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 7%.

Davide Campari-Milano Courvoisier Beam Suntory Campari
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