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Campari слабо сократил скорректированную EBIT и выручку в I квартале

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Davide Campari-Milano S.p.A, крупный итальянский производитель алкогольных напитков, зафиксировал слабое снижение скорректированной EBIT и выручки в первом квартале.

Как сообщается в пресс-релизе Campari, ее выручка в январе-марте составила 663,5 млн евро по сравнению с 667,8 млн евро за аналогичный период годом ранее. В органическом выражении показатель повысился на 0,2%.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, прогнозировали показатель в 661,2 млн евро.

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Скорректированная EBIT понизилась до 151,5 млн евро с 159,3 млн евро.

В Северной и Южной Америке (на регион приходится 48% глобальной выручки компании) продажи выросли на 1,5% в органическом выражении, в регионе EMEA (45% выручки) - на 2,2%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (6% выручки) показатель рухнул на 20,2%.

Campari является одним из ведущих мировых производителей алкогольных напитков. Группа основана в 1860 году, владеет 14 заводами и 4 винодельнями по всему миру и имеет собственную сеть дистрибуции в 16 странах. В числе ее основных брендов - биттер Campari, вермут Cinzano и шампанское Mondoro.

Акции Campari на торгах в Милане во вторник дорожают на 4,7%. С начала года капитализация компании снизилась на 3,3%, до 11 млрд евро, тогда как итальянский фондовый индекс FTSE MIB за этот период прибавил 13,3%.

Campari
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