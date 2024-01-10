Walmart расширит доставку дронами в США

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американская Walmart Inc., крупнейшая в стране компания розничной торговли, в 2024 году планирует сделать доставку дронами доступной еще 1,8 млн домохозяйств в агломерации Даллас - Форт-Уэрт, сообщает AP со ссылкой на объявление компании на выставке CES в Лас-Вегасе.

Расширение охвата отражает рост спроса и эффективности такой доставки, отмечает руководство Walmart.

В общей сложности дроны компании уже доставили 20 тысяч заказов в семи штатах.

Кроме того, Walmart анонсировал введение поискового инструмента на основе генеративного (создающего контент и используемого, например, в ChatGPT - ИФ) искусственного интеллекта (ИИ) для пользователей устройств на базе iOS, который может рекомендовать продукцию исходя из поисковых запросов. Например, он сможет подобрать товары для просмотра финального матча за титул чемпиона США по американскому футболу (так называемого Супербоула), пишет MarketWatch.

Компания также представила сервис подписки InHome Replenishment, который позволит дозаказывать скоропортящиеся продукты на дом с учетом выявляемых за счет ИИ предпочтений покупателей.

В мелкооптовой сети Sam's Club, принадлежащей Walmart, внедряется технология распознавания товаров в корзине с помощью камер и искусственного интеллекта, благодаря которой посетителям не придется ждать в очереди для проверки чеков перед выходом из магазина. По словам главы Sam's Club Криса Николаса, такое решение доступно уже в десяти точках продаж.