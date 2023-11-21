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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Amazon планирует бесплатно обучить ИИ-навыкам 2 млн человек к 2025 году

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. запускает программу бесплатного обучения навыкам в сфере искусственного интеллекта (ИИ) AI Ready ("ИИ-готовность") и рассчитывает обучить в ее рамках 2 млн человек со всего мира к 2025 году, сообщила компания в своем официальном блоге.

Инициатива предполагает запуск новых проектов для взрослых и молодежи, а также расширение действующих программ бесплатной ИИ-подготовки.

В частности, Amazon запустит восемь бесплатных онлайн-курсов в области ИИ, в том числе генеративного (создающего контент и используемого, например, в ChatGPT - ИФ), для представителей технических и нетехнических специальностей, а также стипендиальную программу Amazon Web Services (AWS) Generative AI Scholarship с охватом более чем 50 тыс. студентов и школьников старших классов.

"Если мы хотим раскрыть весь потенциал ИИ в решении сложнейших проблем мира, образование в этой области нужно сделать доступным для всех желающих", - говорится в блоге компании.

The Wall Street Journal отмечает, что Amazon разворачивает новую инициативу в условиях серьезной кадровой конкуренции с Microsoft, Google и другими компаниями.

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