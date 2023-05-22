TSMC вновь стала самой дорогой компанией Азии, обойдя Tencent

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) вернул себе звание самой дорогой компании Азии, обогнав Tencent Holdings Ltd.

С начала текущего года акции TSMC подорожали на 18,4%, а за последние пять дней – на 7,2%. В настоящее время капитализация компании составляет 13,8 трлн новых тайваньских долларов ($450 млрд), свидетельствуют данные Market Watch.

TSMC увеличила чистую прибыль в первом квартале 2023 года на 2,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, выручку – на 3,6%. Показатели, однако, были на 30% и 19% ниже, чем в предыдущем квартале.

Тем не менее, эксперты рассчитывают, что активное развитие сферы искусственного интеллекта будет способствовать росту на передовые чипы, выпускаемые TSMC.

Капитализация Tencent, еще недавно занимавшей первое место в списке крупнейших азиатских компаний, увеличилась на 7,4% в этом году и практически не изменилась за последний месяц на фоне медленного восстановления китайской экономики. В настоящее время капитализация Tencent составляет 3,17 трлн гонконгских долларов ($405 млрд).