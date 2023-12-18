Глава ФРБ Кливленда призвала рынки не спешить с ожиданием снижения ставки ФРС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Финансовые рынки "несколько забегают вперед", рассчитывая на снижение Федеральной резервной системой (ФРС) базовой процентной ставки в начале 2024 года, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер. Она сказала об этом Financial Times.

"Следующий этап - это не то, когда ФРС снизит ставку, хотя рынки думают именно об этом. Речь о том, как долго денежно-кредитная политика должна оставаться ограничительной, чтобы мы могли быть уверены, что инфляция находится на устойчивом пути к 2%", - сказала Местер.

Федрезерв 13 декабря сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ, опубликованный по итогам заседания 12-13 декабря, показал, что ставка может быть уменьшена на 75 базисных пунктов (б.п.) в предстоящем году.

Точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, - показал, что 11 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают уменьшения ставки в 2024 году по крайней мере на 75 б.п.

Местер отметила, что она была среди 11 руководителей Федрезерва, ожидающих снижения ставки на 75 б.п. в предстоящем году, поскольку рассчитывает на продолжающееся ослабление инфляции в США на фоне замедления экономического роста и небольшого повышения безработицы, то есть на "мягкую посадку" экономики.

Такой экономический фон потребует от ФРС начать "нормализацию политики, чтобы со временем вернуть ставку к более нейтральному уровню", сказала Местер.

Руководители американского ЦБ понимают, что не следует затягивать со снижением ставки, чтобы не допустить чрезмерных потерь на рынке труда, отметила она.

До сих пор "заметный прогресс" в замедлении инфляции не сопровождался резким скачком безработицы в США, однако ситуация может измениться, считает Местер.

По ее словам, когда придет время более активно обсуждать сроки и темпы снижения ставки ФРС, она будет внимательно оценивать инфляционные ожидания на ближайший год.

Глава ФРБ Кливленда в 2024 году будет иметь право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC), принимающем решения по ставке. Местер покинет этот пост в июне 2024 года.