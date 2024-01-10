Депозитарий СПБ биржи направил OFAC стратегию разблокировки активов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Расчетный депозитарий СПБ биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, в начале января представил Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) стратегию разблокировки активов, говорится в сообщении СПБ банка.

"До сведения представителей Управления по контролю за иностранными активами Минфина США была доведена информация о СПБ банке и о том, что санкционные ограничения затронули активы большого количества неподсанкционных физических лиц", - приводятся в сообщении слова ведущего юриста СПБ банка, руководителя проекта по разблокировке активов Олега Нафикова.

СПБ банк ожидает от OFAC утверждения плана действий, отметил он.

Параллельно СПБ банк ведет работу по подготовке документов, необходимых для разблокировки активов.

В сообщении добавляется, что налоговая служба США (IRS) приостановила действие FFI-соглашения (соглашения с иностранным финансовым учреждением) для целей FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) с СПБ банком. Как следствие, к дивидендным выплатам по бумагам эмитентов США для клиентов СПБ банка будет применяться налоговая ставка в размере 30%.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 2 ноября внес СПБ биржу в санкционный список. После этого торги иностранными бумагами на ней были приостановлены. Также OFAC выпустил лицензию на сворачивание операций с СПБ биржей в срок до 31 января 2024 года.

В декабре СПБ биржа согласовала стратегию разблокировки активов инвесторов, которая включает вывод СПБ банка из-под контроля СПБ биржи за счет уменьшения ее доли в уставном капитале, уточнение генеральной лицензии OFAC для распространения ее действия на клиентов участников торгов и продления ее срока, издание специальной лицензии или новой генеральной лицензии, позволяющей разблокировать клиентские активы.

После введения блокирующих санкций США у инвесторов оказались заблокированы бумаги на сумму около $3 млрд.