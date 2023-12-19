"СПБ биржа" согласовала стратегию разблокировки активов клиентов

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Расчетный депозитарий "СПБ биржи", где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит запрос в OFAC с предложением механизмов разблокировки активов.

Согласно сообщению торговой площадки, СПБ банк предложит вывести его из-под контроля находящейся под санкциями "СПБ биржи" за счет уменьшения ее доли в уставном капитале, уточнить генеральную лицензию OFAC для распространения ее действия на клиентов участников торгов и продления ее срока. Предложения также включают издание OFAC специальной лицензии или новой генеральной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 2 ноября внес "СПБ биржу" в санкционный список. После этого торги иностранными бумагами на ней были приостановлены. Также OFAC выпустил лицензию на сворачивание операций с "СПБ биржей" в срок до 31 января 2024 года.

Сроки реализации стратегии не связаны с окончанием срока действия лицензии (31 января 2024 года) и будут зависеть от усмотрения OFAC и того, какой финальный механизм разблокировки будет согласован, отмечает СПБ биржа.

Участники торгов и их клиенты вправе самостоятельно обратиться в OFAC, чтобы получить индивидуальные специальные разрешения на вывод иностранных активов из СПБ банка в другие, не находящиеся под санкциями депозитарии, добавила биржа. Этот процесс может происходить одновременно со стратегией, которую реализует СПБ банк.

После введения санкций иностранные контрагенты приостановили взаимодействие с торговой площадкой, опасаясь ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций. Указанные риски одинаково учитывают все иностранные контрагенты, в том числе и из дружественных юрисдикций, уточняет биржа.

В сообщении отмечается, что во время переговоров американские контрагенты и контрагенты, имеющие связь с США (U.S. nexus), подтвердили, что они не готовы руководствоваться действующей генеральной лицензией OFAC. По их мнению, она не охватывает операции по выводу активов участников торгов и их клиентов, поэтому их разблокировка невозможна без дополнительных разъяснений OFAC.