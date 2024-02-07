СПБ банк договорился о разблокировке клиентских активов объемом $15,8 млн

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Расчетный депозитарий "СПБ биржи" договорился с рядом дружественных контрагентов о разблокировке активов клиентов объемом $15,78 млн, сообщил в СПБ банке.

В этот объем вошли денежные средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге. "Объем этой валюты составил 1,44 млрд рублей по курсу конвертации вышестоящим контрагентом на 31 января 2024 года", - говорится в сообщении.

СПБ банк отмечает, что сумма будет получена в рублевом эквиваленте и распределена между брокерами пропорционально обязательствам перед ними. "Далее каждый участник торгов самостоятельно определит порядок распределения полученных денежных средств среди своих клиентов", - отмечается в сообщении.

СПБ банк добавил, что продолжает переговоры с остальными контрагентами из дружественных юрисдикций.

Депозитарий "СПБ биржи" также ожидает ответа от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) по предложенной стратегии разблокировки клиентских активов. Параллельно СПБ банк ведет внутреннюю работу с документами для разблокировки активов.

OFAC внес "СПБ биржу" в санкционный список в начале ноября 2023 года. Параллельно была выпущена лицензия на сворачивание операций с ней в срок до 31 января.

После введения санкций торги иностранными бумагами на бирже были приостановлены, а активы инвесторов оказались заблокированы. Как поясняла "СПБ биржа", зарубежные контрагенты, в том числе из дружественных юрисдикций, приостановили взаимодействие с торговой площадкой из-за опасений ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций.

В декабре "СПБ биржа" согласовала стратегию, предложенную международными юридическими консультантами. Она включает вывод СПБ банка из-под ее контроля за счет уменьшения доли в уставном капитале, уточнение генеральной лицензии OFAC для распространения ее действия на клиентов участников торгов и продления ее срока, издание специальной лицензии или новой генеральной лицензии, позволяющей разблокировать клиентские активы. В начале января СПБ банк направил эту стратегию в OFAC.

После введения санкций США у инвесторов оказались заблокированы бумаги на сумму около $3 млрд.