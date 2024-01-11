РФ в декабре экспортировала 3,94 млн т пшеницы

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Россия в декабре прошлого года экспортировала около 3,94 млн тонн пшеницы. В январе отгрузки за рубеж могут составить 3,8-4 млн тонн, прогнозируют в аналитическом центре АО "Русагротранс".

"Темпы экспорта пшеницы в декабре и январе восстанавливаются после снижения в ноябре", - сообщили "Интерфаксу" в центре.

Экспорт пшеницы в декабре оказался выше ожидаемого за счет активизации отгрузок в портах Черного моря в третьей декаде месяца. По оценке центра, он составил около 3,94 млн тонн против последней оценки в 3,65 млн тонн. Это также на 13% выше показателя ноября 2023 года в 3,48 млн тонн, который был самым низким в текущем сезоне.

Как уточнили эксперты, основной прирост к ноябрю был обеспечен за счет терминалов Новороссийска и Туапсе, где суммарно отгрузки выросли в 1,5 раза – с 1,4 млн до 2,1 млн тонн, а также за счет увеличения отгрузок в Казахстан с 200 тыс. до 290 тыс. тонн.

По прогнозу центра, в январе этого года, несмотря на длинные новогодние праздники, с учетом текущего объема заявок в портах может быть экспортировано порядка 3,8-4 млн тонн пшеницы (4,3 млн тонн год назад).

Экспорт зерна в декабре 2023 года составил 5,1 млн тонн, из которых железнодорожным транспортом было перевезено 2,44 млн тонн – рекордный месячный объем. Предыдущий рекорд был поставлен в октябре 2023 года, когда было перевезено 2,36 млн тонн (рост на 4%). "Таким образом, доля железнодорожных перевозок составила 48%, что существенно выше, чем в среднем за последние пять лет в декабре – 36%", - сообщили в центре.