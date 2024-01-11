Минсельхоз в 2024 г. не будет применять понижающий коэффициент в зерновой квоте

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ в этом году не будет применять понижающий коэффициент при распределении тарифной квоты на экспорт зерна. Этот механизм начнет действовать с 2025 года. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Понижающий коэффициент при распределении квоты на экспорт пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи за пределы ЕАЭС был введен постановлением правительства РФ в июне 2023 года. В соответствии с ним квота разделяется на основную и дополнительную части. Основная часть квоты (90%) будет распределяться, как и раньше, по историческому принципу. При этом для каждого экспортера будет рассчитываться понижающий коэффициент, равный проценту выборки квоты в предшествующем периоде. Так, если компания выберет 90% от распределенного ей объема, то в следующем году она пропорционально получит на 10% меньше. Новый механизм дает экспортерам право добровольно отказаться от квоты или ее части. Заявления об отказе будут приниматься с 1 по 20 апреля.

Дополнительный объем квоты будет состоять из трех частей: 10% от общего объема квоты плюс объем, высвободившийся в результате применения понижающего коэффициента, а также сформировавшийся из отказов. Обращаться за дополнительной частью смогут экспортеры, которым уже распределена основная часть квоты по историческому принципу.

Как уточнили в Минсельхозе, в 2024 году размер дополнительной части тарифной квоты будет сформирован из двух частей: 10% от ее общего объема и объема, который сформируется в результате добровольных отказов от распределенных размеров квоты в апреле 2024 года.

Как сообщалось, механизм формирования отказов был опробован в 2023 году. Всего экспортеры, имевшие доли в общей квоте, отказались от почти 815 тыс. тонн зерна.

В Минсельхозе напомнили, что в соответствии с постановлением правительства от 23 декабря 2023 года тарифная квота на вывоз за пределы ЕАЭС зерна с 15 февраля по 30 июня 2024 года определена в объеме 24 млн тонн. В отношении твердой пшеницы тарифная квота не установлена, ее вывоз запрещен до 31 мая 2024 года включительно.

РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня и составили 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала новая квота, ее объем составил 17,5 млн тонн. В отличие от предыдущей, она стала тарифной и распределялась по историческому принципу. В конце 2021 года правительство приняло решение, что квота будет ежегодной со сроком действия с 15 февраля по 30 июня.

В 2022 году ее размер составлял 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. В 2023 году – 25,5 млн тонн без разделения на виды зерна. Квота на 2024 год (24 млн тонн) также не предусматривает видового разделения зерна.