Котировки "Северстали" взлетели на 5,7% на новости о возможной выплате дивидендов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Акции "Северстали" на "Московской бирже" в четверг дорожали на 5,7% (до 1525,8 рубля за штуку) на новости о том, что совет директоров компании скоро рассмотрит вопрос о выплате дивидендов.

Совет может рассмотреть вопрос о дивидендах по итогам 2023 года на ближайшем заседании, сообщил через пресс-службу CEO "Северстали" Александр Шевелев.

"Мы рассчитываем, что совет директоров на предстоящем заседании рассмотрит такую возможность", - сказал он, добавив, что компания "остается в рамках утвержденной дивидендной политики", продолжает придерживаться принципа создания стоимости для акционеров и нацелена вернуться к дивидендным выплатам в 2024 году.

Дивидендная политика "Северстали" привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF).

"Северсталь" не выплачивает дивиденды с III квартала 2021 года.

Дивидендная доходность компании, по прогнозам аналитиков, опрошенных ранее "Интерфаксом", может составить при базовом сценарии 10-13%.