"Северсталь" нацелена вернуться к дивидендам в 2024 году

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Северсталь" на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 года, сообщил через пресс-службу CEO компании Александр Шевелев.

"Мы рассчитываем, что совет директоров на предстоящем заседании рассмотрит такую возможность", - сказал он, добавив, что компания "остается в рамках утвержденной дивидендной политики", продолжает придерживаться принципа создания стоимости для акционеров и нацелена вернуться к дивидендным выплатам в 2024 году.

Дивидендная политика "Северстали" привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF).

"Северсталь" не выплачивает дивиденды с III квартала 2021 года.

Дивидендная доходность компании, согласно прогнозам аналитиков, опрошенных ранее "Интерфаксом", может составить при базовом сценарии 10-13%.