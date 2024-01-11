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WSJ сообщила о возможном объединении киностудий Skydance и Paramount

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Skydance ведет переговоры о покупке холдинга National Amusements, владеющего Paramount Global, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Обсуждение находится на ранней стадии.

Предполагается, что глава Skydance Дэвид Эллисон, его отец Ларри, основавший Oracle, и другие инвесторы купят за денежные средства "как минимум мажоритарный пакет" акций National Amusements у семьи Редстоунов, а затем попытаются объединить Skydance и Paramount.

В декабре СМИ сообщали, что президент National Amusements Шэри Редстоун обсуждает со Skydance продажу контрольного пакета акций холдинга. На тот момент National Amusements владел 77% голосующих акций Paramount, притом что на бирже торгуются преимущественно неголосующие акции.

Затем стало известно, что глава Warner Bros. Discovery (WBD) Дэвид Заслав и гендиректор Paramount Боб Баркиш провели встречу в Нью-Йорке, в ходе которой обсудили возможное слияние своих компаний.

WSJ написала, что WBD по-прежнему проявляет интерес к сделке, но переговоры не продвигаются.

Skydance - одна из ведущих независимых студий Голливуда, пишет MarketWatch. На ее счету такие блокбастеры, как "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1" и "Топ Ган: Мэверик".

Oracle Paramount Дэвид Заслав Skydance National Amusements Боб Баркиш Дэвид Эллисон
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