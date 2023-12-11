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Материнская компания Paramount может сменить контролирующего акционера

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент американского медиахолдинга National Amusements Шэри Редстоун ведет переговоры о продаже контрольного пакета акций компании, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Сетевой ресурс Puck ранее сообщил, что Редстоун ведет диалог с компанией Skydance, основанной Дэвидом Эллисоном - сыном основателя Oracle, миллиардера Ларри Эллисона.

По данным Deadline, Дэвид Эллисон проявляет интерес к участию в капитале National Amusements вместе с фондом RedBird Capital. Их интерес связан с одним из активов холдинга - Paramount Global.

Deadline предполагает, что после сделки Эллисон и RedBird могут попытаться продать телеканалы Paramount, включая CBS, и сосредоточиться на ее кинобизнесе, а также портфеле объектов интеллектуальной собственности.

National Amusements владеет 77% голосующих акций Paramount Global, притом что на бирже торгуются преимущественно неголосующие акции. Предполагаемая цена доли Редстоун неизвестна, отмечает NYT.

Paramount Oracle National Amusements Шэри Редстоун Skydance Дэвид Эллисон
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