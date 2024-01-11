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Berkshire довела свою долю в Occidental Petroleum до 34%

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжила наращивать свою долю в Occidental Petroleum, занимающейся добычей нефти и газа на сланцевых месторождениях.

За последнее время Berkshire купила около 83,86 млн акций Occidental, в результате компании Баффета теперь принадлежит 327,575 млн бумаг нефтепроизводителя, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

ЭкономикаИнвесткомпания Уоррена Баффета нарастила долю в Occidental Petroleum до 27,7%Читать подробнее

Доля Berkshire в Occidental теперь составляет 34% по сравнению с 27,7% в конце декабря. Стоимость пакета оценивается примерно в $13,9 млрд.

Цена акций Occidental на закрытие рынка в среду составляла $56,8. За последние двенадцать месяцев рыночная стоимость компании снизилась на 13,6% (до $50,4 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 вырос на 20,5%.

Berkshire стабильно увеличивает пакет акций нефтегазовой компании с весны 2022 года. При этом в мае прошлого года Баффет говорил, что инвесткомпания не планирует получить контроль над Occidental.

Berkshire Occidental Petroleum
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