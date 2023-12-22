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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Инвесткомпания Уоррена Баффета нарастила долю в Occidental Petroleum до 27,7%

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжила увеличивать свою долю в Occidental Petroleum, занимающейся добычей нефти и газа на сланцевых месторождениях.

Berkshire за последние дни купила 5,2 млн акций Occidental по средней цене примерно $60 на общую сумму около $313 млн, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

В результате компании Баффета теперь принадлежит 243,7 млн бумаг нефтепроизводителя стоимостью $14,7 млрд. Доля Berkshire в Occidental теперь составляет 27,7%.

Цена акций Occidental на закрытие рынка в четверг составляла $60,44. С начала текущего года рыночная стоимость компании снизилась на 4% (до $52,8 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 вырос на 23,6%.

Berkshire стабильно увеличивает пакет акций нефтегазовой компании с весны 2022 года. При этом в мае этого года Баффет говорил, что инвесткомпания не планирует получить контроль над Occidental.

Berkshire Hathaway Occidental Petroleum Уоррен Баффет
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