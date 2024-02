Инвесткомпания Баффета Berkshire сократила вложения в Apple, Paramount и HP

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. в четвертом квартале сократила вложения в Apple Inc., Paramount Global и HP Inc., увеличив при этом инвестиции в Chevron Corp.

Berkshire продала 10 млн акций Apple, и теперь ей принадлежит пакет из 905 млн бумаг компании общей стоимостью порядка $166 млрд, говорится в материалах, направленных инвесткомпанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. На долю Apple приходится почти половина портфеля акций Berkshire.

Она приобрела 16 млн бумаг Chevron, увеличив свой пакет в нефтекомпании до 126 млн акций стоимостью $19 млрд.

Инвесткомпания Баффета продала треть принадлежавшего ей пакета Paramount и теперь владеет порядка 63 млн акций компании. Она также продолжила сокращать долю в HP, продав 80 млн бумаг этой компании и сохранив за собой 23 млн ее акций.

Кроме того, Berkshire избавилась от пакета акций строительной компании D.R. Horton Inc. (порядка 6 млн бумаг).