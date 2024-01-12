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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Китайский экспорт в декабре вырос максимально за 8 месяцев

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Объем китайского экспорта в декабре 2023 года увеличился на 2,3% в годовом выражении и составил $303,6 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР.

Повышение было зафиксировано по итогам второго месяца подряд, в ноябре показатель повысился на 0,5%. Декабрьская динамика стала лучшей с апреля.

Аналитики ожидали роста экспорта на 1,7%, по данным Trading Economics.

Китайский экспорт в США упал на 6,9%, в страны АСЕАН - на 6,1%, в ЕС - сократился на 1,9%.

Импорт в прошлом месяце увеличился на 0,2% - до $228,2 млрд, в целом совпав с прогнозами рынка. В ноябре показатель снизился на 0,6%.

Поставки в Китай из Японии выросли на 1,8%, из Южной Кореи - на 0,7%, из ЕС - на 0,4%, из Австралии - подскочили на 24,9%. Тем временем импорт из Тайваня упал на 9%, из США - на 6,1%, из стран АСЕАН - на 2,3%.

Закупки нефти за рубежом в декабре повысились на 0,6%, продуктов нефтепереработки - подскочили на 45%, природного газа - на 23%. Импорт медной руды и концентрата вырос на 18%, угля - на 53%, железной руды - на 11%. В то же время импорт необработанной меди сократился на 10,6%, стальной продукции - на 4,3%, соя-бобов - на 7%, каучука - на 5,1%, мяса - на 18,6%.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в декабре увеличилось до $74,34 млрд по сравнению с $70,65 млрд в том же месяце 2022 года и $68,39 млрд в ноябре.

За весь 2023 год экспорт из Китая сократился на 4,6%, до $3,38 трлн, снизившись впервые с 2016 года. Импорт упал на 5,5%, до $2,56 трлн.

Китай АСЕАН США
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