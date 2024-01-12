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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-ноябре вырос до 409 млрд руб.

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-ноябре 2023 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 408,6 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Бюджет стал профицитным по итогам десяти месяцев (212,8 млрд рублей) после того, как в октябре был исполнен с профицитом 1 трлн 37,2 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-ноябре составили 52 трлн 473,7 млрд рублей, расходы - 52 трлн 65,1 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ за одиннадцать месяцев 2023 года составил 747,7 млрд рублей, он снизился с 1 трлн 49,9 млрд рублей по итогам десяти месяцев. Ранее Минфин предварительно оценивал дефицит федерального бюджета за январь-ноябрь на уровне 878 млрд рублей, или 0,5% ВВП.

По данным Казначейства, доходы федерального бюджета в январе-ноябре составили 25 трлн 964,0 млрд рублей, расходы - 26 трлн 711,7 млрд рублей.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе-ноябре исполнены с профицитом 1 трлн 435,9 млрд рублей при доходах региональных бюджетов 19 трлн 249,9 млрд рублей, расходах - 17 трлн 813,9 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов в январе-ноябре исполнены с дефицитом 410,3 млрд рублей. Доходы фондов за одиннадцать месяцев составили 14 трлн 590,7 млрд рублей, расходы - 15 трлн 1,0 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 130,8 млрд рублей при доходах 2 трлн 703,2 млрд рублей и расходах 2 трлн 572,4 млрд рублей.

Федеральное казначейство
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