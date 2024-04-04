Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале составил 412,3 млрд руб.

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-феврале 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 412,3 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Для сравнения: в январе-феврале 2023 года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 6 трлн 132,6 млрд рублей (в текущем году он в 15 раз меньше).

Доходы консолидированного бюджета в январе-феврале составили 9 трлн 648,1 млрд рублей, расходы - 10 трлн 60,4 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-феврале составил 1 трлн 130,2 млрд рублей.

Ранее Минфин предварительно оценивал дефицит первых двух месяцев 2024 года на уровне 1 трлн 474 млрд рублей. Корректировка показателя произошла из-за пересмотра в сторону уменьшения январских расходов бюджета до 6 трлн 158,1 млрд рублей с 6 трлн 499 млрд рублей, по предварительной оценке Минфина.

Доходы федерального бюджета в январе-феврале, по данным Казначейства, составили 5 трлн 27,8 млрд рублей.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе-феврале исполнены с профицитом 239,7 млрд рублей при доходах региональных бюджетов 2 трлн 910,9 млрд рублей, расходах - 2 трлн 671,2 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов в январе-феврале исполнены с профицитом 355,1 млрд рублей. Доходы фондов составили 2 трлн 990,6 млрд рублей, расходы - 2 трлн 635,5 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 123,1 млрд рублей при доходах 552,5 млрд рублей и расходах 429,4 млрд рублей.