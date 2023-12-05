Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Консолидированный бюджет РФ в январе-октябре стал профицитным

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-октябре 2023 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 212,8 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

В январе-сентябре 2023 года консолидированный бюджет РФ был исполнен с дефицитом 1 трлн 37,2 млрд рублей. То есть в октябре профицит составил 1 трлн 250 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-октябре составили 47 трлн 255,4 млрд рублей, расходы - 47 трлн 42,5 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в первые десять месяцев 2023 года составил 1 трлн 49,9 млрд рублей. Доходы федерального бюджета в январе-октябре оцениваются в 23 трлн 107,4 млрд рублей, расходы - 24 трлн 157,2 млрд рублей.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе-октябре исполнены с профицитом 1 трлн 609,7 млрд рублей при доходах региональных бюджетов 17 трлн 641,7 млрд рублей, расходах - 16 трлн 32,0 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов в январе-октябре исполнены с дефицитом 487,8 млрд рублей. Доходы фондов за десять месяцев составили 13 трлн 50,6 млрд рублей, расходы - 13 трлн 538,4 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 140,8 млрд рублей при доходах 2 трлн 451,1 млрд рублей и расходах 2 трлн 310,3 млрд рублей.

Федеральное казначейство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Moody's изменило прогноз рейтинга Китая на "негативный" со "стабильного"

Moody's изменило прогноз рейтинга Китая на "негативный" со "стабильного"

Нефтяники получат из бюджета 192,7 млрд рублей по топливному демпферу за октябрь

Минфин внес в правительство пакет мер для охлаждения сегмента льготной ипотеки

Минфин внес в правительство пакет мер для охлаждения сегмента льготной ипотеки

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,5%

Рынок акций США взял передышку после подъема последних дней

Рынок акций США взял передышку после подъема последних дней

Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя до конца 2023 года

Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя до конца 2023 года

Аграрии РФ в этом году собрали более 150 млн т зерна

Аграрии РФ в этом году собрали более 150 млн т зерна

Курс доллара поднялся выше 91 рубля впервые с 14 ноября

Курс доллара поднялся выше 91 рубля впервые с 14 ноября

Чрезмерно закрытых эмитентов предупредили о потере места в высшем котировальном списке

ЦБ РФ начал свое расследование псевдобанкротства "СПБ биржи"

ЦБ РФ начал свое расследование псевдобанкротства "СПБ биржи"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });