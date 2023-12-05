Консолидированный бюджет РФ в январе-октябре стал профицитным

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-октябре 2023 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 212,8 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

В январе-сентябре 2023 года консолидированный бюджет РФ был исполнен с дефицитом 1 трлн 37,2 млрд рублей. То есть в октябре профицит составил 1 трлн 250 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-октябре составили 47 трлн 255,4 млрд рублей, расходы - 47 трлн 42,5 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в первые десять месяцев 2023 года составил 1 трлн 49,9 млрд рублей. Доходы федерального бюджета в январе-октябре оцениваются в 23 трлн 107,4 млрд рублей, расходы - 24 трлн 157,2 млрд рублей.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе-октябре исполнены с профицитом 1 трлн 609,7 млрд рублей при доходах региональных бюджетов 17 трлн 641,7 млрд рублей, расходах - 16 трлн 32,0 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов в январе-октябре исполнены с дефицитом 487,8 млрд рублей. Доходы фондов за десять месяцев составили 13 трлн 50,6 млрд рублей, расходы - 13 трлн 538,4 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 140,8 млрд рублей при доходах 2 трлн 451,1 млрд рублей и расходах 2 трлн 310,3 млрд рублей.