Петербургская биржа в 2023 году продала более 43 тыс. т сахара

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ), запустившая в марте 2023 года торги сахаром, по итогам года реализовала более 43 тысяч тонн этого продукта, сообщается в пресс-релизе биржи.

В качестве базисов поставки аккредитовано 20 сахарных заводов, расположенных в восьми регионах Южного, Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов (Башкирия, Липецкая, Белгородская, Курская, Орловская и Тамбовская области, Алтайский и Краснодарский края).

В июне 2023 года на заседании биржевого комитета по агропродукции производители сахара выступили с инициативой о добровольных обязательствах по реализации на бирже не менее 10% от произведенного ими сахара с начала 2023/2024 сезона.

Торги сахаром также ведет НТБ (Национальная товарная биржа, входит в группу Московская биржа).

Как сообщал ранее Союзроссахар, общий объем торгов сахаром на российских биржевых площадках в 2023 году составил 322 тыс. тонн, что в 2,2 раза больше показателя 2022 года (146 тыс. тонн). При этом 17,6 тыс. тонн сахара было реализовано на товарных аукционах.

СПбМТСБ является крупнейшей товарной биржей РФ и организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке.

В 2023 году оборот СПбМТСБ по всем секциям составил 1,772 трлн рублей, что на 20,8% больше, чем в 2022 году.