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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Финансовые показатели Delta Air за IV квартал оказались лучше прогнозов

Квартальная чистая прибыль авиакомпании выросла больше чем в два раза

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Delta Air Lines, одна из крупнейших в США авиакомпаний, увеличила чистую прибыль более чем в два раза в четвертом квартале 2023 года, а скорректированная прибыль и выручка компании превысили прогнозы аналитиков.

Чистая прибыль авиаперевозчика в октябре-декабре 2023 года составила $2,04 млрд, или $3,16 в расчете на акцию, против $828 млн, или $1,29 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль в четвертом квартале составила $1,28 на акцию, тогда как опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне $1,16 на акцию.

Выручка Delta Air в минувшем квартале увеличилась на 6%, до $14,22 млрд, также превзойдя консенсус-прогноз на уровне $13,6 млрд.

В 2023 году в целом компания получила чистую прибыль в размере $4,61 млрд при выручке в $58,05 млрд.

В текущем квартале, который завершится в марте, Delta Air ожидает роста выручки на 3-6% и прибыль в размере 25-50 центов на акцию. В 2024 году в целом ожидается прибыль на уровне $6-7 на акцию и свободный денежный поток в размере $3-4 млрд.

За последние три месяца капитализация Delta Air выросла на 20,2%, до $27,1 млрд.

Delta Air США
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